أسوان - إيهاب عمران:

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "ارتباك" للشاعر محمود عطا، الفائز في مسابقة النشر الإقليمي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة.

شارك في الندوة الأديب عبده الشنهوري، والأديب أحمد فخري، وأدارها الأديب محمد الليثي، بحضور عدد من الأدباء والأصدقاء المحتفى به.

وقال الشاعر عبده الشنهوري، أن الديوان يحتوي على 27 قصيدة من شعر العامية، أكثرها على نسق التفعيلة، موضحا أن العنوان يصف حالة شعورية، وأن النصوص تضم أكثر من بحر شعري، وقد تنوعت بين تفعيلة العامية ونظام التربيع، كما تباينت اللغة بين البساطة الشديدة التي تقترب من الزجل، وبين القصيدة ذات التراكيب والدلالات المتعددة.

وأضاف أن الموضوعات تدرجت بين الذاتية الصرفة والذاتية الجمعية، مركزة على ثنائية الحلم والواقع، مع تكرار الأسئلة في نصوص الديوان بشكل دلالي يتجاوز الاستفهام الحرفي.

وأوضح الأديب أحمد فخري، أن ديوان "ارتباك" يمثل تجربة شعرية ناضجة في جوهرها، صادقة في لغتها، وإن كانت لا تزال في طور التشكل من حيث الوعي الفني والبنائي.

وأشار إلى أن الشاعر يقدم من خلال هذا العمل صوتا شعريا مخلصا لنفسه ولتجربته الإنسانية، يكتب بالعامية المصرية لا بوصفها لغة محلية، بل كأداة للتعبير عن الوجدان الجمعي وهموم الإنسان البسيط الذي يتأرجح بين الإيمان والخذلان، بين الحلم واليأس، بين الحب والفقد.

وأضاف فخري أن الديوان يتميز بلغة عامية قريبة من القلب، وإيقاع داخلي يعتمد على التكرار والتوازي، وصور شعرية بسيطة نابعة من الحسّ اليومي والديني، معتبرا أن "ارتباك" هو ديوان الصدق والبحث عن الاتزان، نص مكتوب من داخل التجربة الإنسانية لا من خارجها، يعترف بالضعف البشري ولا يخجل منه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة تمهد لما هو أعمق وأكثر نضجا في أعمال الشاعر القادمة، خاصة إذا واصل استثماره في هذا التوازن النادر بين البساطة الشعبية والوعي الفني، وبين الإيمان بالحياة والإحساس الدائم بارتباكها.