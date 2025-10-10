إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أُصيب 8 أشخاص، في مشاجرة بين عدد من الأهالي، بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتي زيدان وعبد النعيم بقرية النواميس بمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف برفقة قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة: "محمد.ص.م"، 18 عامًا، جرح قطعي باليد اليسرى، و "وجيه.م.ع"، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عادل.أ.ح"، 45 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، "عبدالقادر.م.ع"، 55 عامًا، جروح وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، "عبدالمحسن.ع.ح"، 53 عامًا، جروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد.خ.ع"، 22 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بفروة الرأس، و "مصطفى.إ.ك"، 22 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة، و"جمعة.خ.ع"، 20 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.