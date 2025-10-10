بالأسماء.. 6 مصابين في انقلاب ملاكي على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: هيام محمد مصطفى الجزار، 65 عاما، ربة منزل، نجيب حامد السيد، 72 عاما، رئيسة محمد مصطفى الجزار، 83 عاما، طارق محمد مصطفى الجزار، 62 عاما، يونس زكي شلبي، 5 أعوام، مصطفى زكي شلبي، 11 عاما، وجميعهم مقيمون بطنطا بمحافظة الغربية.

نقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.