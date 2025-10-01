الإسكندرية يعود إلى تصنيف "لويدز" لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2025

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عودتها إلى تصنيف لويدز لأفضل موانئ الحاويات لعام 2025، حيث احتل المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List، أحد أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير التي تنفذها الدولة لاستيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.

وأوضح أن الميناء شهد خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، حيث ارتفعت كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، ما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن عودة الهيئة لتصنيف لويدز لم يكن ليتحقق لولا جهود العاملين والدعم المتواصل من القيادة السياسية ووزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلي المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأضاف أن الهيئة تعكف حالياً على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة "تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ومشروع ميناء المكس والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلاً ليصبح ميناء الإسكندرية الكبير محورا إقليميًا للتجارة واللوجستيات بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات المقبلة.





