الإسكندرية تنفي هدم المدافن وتوضح الهدف من تحديث البيانات

الإسكندرية – محمد عامر:

نفت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم المقابر الحالية، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة ومضللة.

وأوضحت المحافظة أن الإجراءات الجارية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين الذين لديهم حق انتفاع بالمقابر والمدافن والأحواش.

وأشار البيان إلى أن المحافظة تعمل على تنظيم وتوثيق المستندات من خلال تكليف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بحصر وترقيم جميع المقابر والمدافن والأحواش داخل نطاق المحافظة. كما حثت المواطنين على إنشاء ملفات مخصصة لكل مقبرة أو مدفن.

المستندات المطلوبة لإنشاء الملف:

صورة الرقم القومي لصاحب حق الانتفاع.

صورة رقم الحصر الموجود على المقبرة أو المدفن.

محضر عائلة في حالة وجود أكثر من منتفع، يوضح من له حق التصرف.

إقرار من المواطن يثبت أن المقبرة تخصه وعائلته ولا توجد نزاعات قضائية بشأنها.

وأكدت المحافظة أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات هو توفير مرجعية رسمية لضمان حقوق المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية كالموقع الرسمي للمحافظة أو الأحياء المعنية، وعدم الالتفات إلى الشائعات.