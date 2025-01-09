رئيس جامعة بنها يتفقد لجان امتحانات كلية العلوم وورش كلية الهندسة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، وورش كلية الهندسة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها، ووكلاء وأساتذة الكليات.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي على اللجان وانتظام سير الامتحانات، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات من أجل انتظام أعمال امتحانات بكليات الجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة كلية الهندسة ببنها وورش الكلية، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الورش في خدمة طلاب الجامعة.