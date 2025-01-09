السيطرة على حريق نشب بمصنع تدوير قمامة في نجع حمادي

قنا- عبدالرحمن القرشي :

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب في مصنع تدوير مخلفات على الطريق الصحراوي بمركز نجع حمادي .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بنجع حمادي إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.