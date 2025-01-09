سقط عليها جدار البيت.. مصرع سيدة داخل منزلها بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة 46 عامًا بقرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعها مساء أمس الأربعاء، إثر سقوط جدار عليها أثناء تواجدها بالمنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر بالقرية لـ"مصراوي"، أن المتوفاة تُدعى "لطفية.ع.إ" 46 عامًا، لديها ولدين في بداية عمر الشباب وزوجها غير متواجد منذ أمد بعيد، وكانت تدبر مصروفاتها من محل بقالة صغير في القرية لتلبية احتياجات نجلها بإحدى الجامعات، حيث عاشت في دار قديمة متهالكة ومُستأجرة، غير أن جدارًا جرى إنشائه حديثًا لم يكن مؤسسًا جيدًا سقط عليها فجأة فأرداها قتيلة.

ونقلت سيارة إسعاف المتوفاة إلى مستشفى قويسنا المركزي، وتطوع أهالي القرية في إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانها اليوم.

وتسببت الحادثة في حالة حزن كبيرة بالقرية لطبيعته وتعاطفهم مع ظروف الفقيدة، وتحملها متاعب الحياة وحدها دون زوج.