الأول من نوعه في الصعيد.. "أورام الأقصر" يحصل على جهاز "البوزيترون المقطعي"

الأقصر ـ محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، حصوله على أحد الأجهزة القياسية المتقدمة في علاج الأورام، لدعم المستشفى بجهاز البوزيترون المقطعي المنبعث (PET/CT)، وهو الجهاز الأول من نوعه على مستوى صعيد مصر، الذى يخدم مرضى السرطان، ويساهم في سرعة علاج الأورام السرطانية .

ووفقا للدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، يعد التصوير البوزيتروني المقطعي هو فحص مدمج يستخدم على نطاق واسع في تشخيص ومتابعة علاج الأورام، موضحا أن التصوير البوزيترونى المقطعي هو تقنية تصوير وظيفية تستخدم مواد مشعة لتصوير وقياس التغيرات البيولوجية والتمثيل الغذائي للأورام بالإضافة إلى التغيرات التشريحية للمرض.

وأضاف أن التصوير البوزيتروني المقطعي؛ يعد من أهم الفحوصات المستخدمة فى تحديد مرحلة الورم ومدى انتشاره.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المستشفى يسعى لتوفير كافة الإمكانات اللازمة، والأجهزة القياسية العالمية التى تستخدم فى سرعة تشخيص الأورام، وتقديم العلاج المجاني اللازم للمرضي، للمساهمة في زيادة نسب الشفاء للمرضى داخل المستشفى.