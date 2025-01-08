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عاصر 10 ملوك ورؤساء ولم يذهب لطبيب.. وفاة أكبر معمر في الأقصر عن 107 سنوات

10:41 ص الأربعاء 08 يناير 2025

وفاة أكبر معمر في الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

شيع أهالي منطقة منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، جثمان الحاج صالح مصطفى سعد العبادي أحد أكبر المعمرين، عن عمر يناهز 107 سنوات، والذي عاصر 3 ملوك و7 رؤساء.

ويعد الحاج صالح العبادي أكبر معمر في قرية منشأة العماري حيث توفي عن عمر يناهز 107، فهو من مواليد 1918م وذاع صيته خلال السنوات الماضية بين أهالي منشأة العمارى.

والحاج صالح العبادي لديه أكثر من 35 حفيدا وابنا، وكان يعيش حياته على الفطرة ويقال إنه لم يذهب إلى طبيب طوال عمره.

وفاة أكبر معمر في الأقصر الأقصر منطقة منشأة العمارى الحاج صالح العبادي
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