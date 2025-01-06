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قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج (فيديو وصور)

10:52 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
  • عرض 13 صورة
    قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

بدأت كنائس ومطرانيات وأديرة سوهاج قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، بإشراف اللواء صبري عزب، مدير أمن المحافظة.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الإثنين، بثًا مباشرًا بعنوان "بدء قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا في سوهاج".

ترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بطهطا الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، واستقبلت الكنيسة المهنئين من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي الأحزاب السياسية.

قداس عيد الميلاد كنيسة العذراء مريم بطهطا كنائس ومطرانيات وأديرة سوهاج الأنبا إشعياء مطران طهطا محافظة سوهاج
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