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بالصور.. أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالشرقية

11:29 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
  • عرض 8 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
  • عرض 8 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
  • عرض 8 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
  • عرض 8 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
  • عرض 8 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالشرقية (7)
  • عرض 8 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالشرقية
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الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية حفنة التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وأخرى سوزوكي، مما أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث التصادم. وبانتقال قوات الأمن إلى الموقع، تبين مصرع 3 أشخاص وهم: "رضا حسن أبو عمر"، "مسعد الخطيب"، و"محمد أبو درويش"، جميعهم من أبناء قرية السعديين.

كما أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات بلبيس والسعديين لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية لإتمام إجراءات تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

تحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث الطريق الإقليمي أمن الشرقية تصادم سيارتين
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