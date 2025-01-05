من 10 لعامين حبس.. تخفيف عقوبة المتهم بقتل ابن شقيقته فى المحلة

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة مستأنف المحلة الكبرى، تخفيف العقوبة من السجن المشدد 10 سنوات إلى عامين حبس على المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقته بسبب سرقة شبشب.

يأتي قرار تخفيف الحكم بتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين، أحمد زغلول المنوفي، وعمرو جمال، سكرتير الجلسة. وتأتي القضية المقيدة برقم 825 لسنة 2024 كلى شرق طنطا بعد سماع المرافعات و طلبات الدفاع.

تعود الواقعة إلى يناير من العام الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بوقوع جريمة قتل طفل على يد آخر باستخدام "شومة".