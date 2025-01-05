لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من 10 لعامين حبس.. تخفيف عقوبة المتهم بقتل ابن شقيقته فى المحلة

01:46 م الأحد 05 يناير 2025

هيئة محكمة مستأنف المحلة الكبرى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة مستأنف المحلة الكبرى، تخفيف العقوبة من السجن المشدد 10 سنوات إلى عامين حبس على المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقته بسبب سرقة شبشب.

يأتي قرار تخفيف الحكم بتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين، أحمد زغلول المنوفي، وعمرو جمال، سكرتير الجلسة. وتأتي القضية المقيدة برقم 825 لسنة 2024 كلى شرق طنطا بعد سماع المرافعات و طلبات الدفاع.

تعود الواقعة إلى يناير من العام الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بوقوع جريمة قتل طفل على يد آخر باستخدام "شومة".

محكمة مستأنف المحلة الكبرى سرقة حبس المحلة الكبرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟