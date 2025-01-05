محافظ أسيوط: تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة تتجاوز 684 مليون جنيه -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن عام 2024 شهد تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات بالمحافظة، بما في ذلك قطاع الكهرباء في شمال وجنوب أسيوط، بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ في بيان أن قطاع كهرباء شمال أسيوط، بقيادة المهندس مازن عباس، شهد تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات، بإجمالي تكلفة تجاوزت 684 مليون جنيه. تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 بتكلفة 70 مليون جنيه، ويجري العمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 بتكلفة 67 مليون جنيه.

وتشمل هذه المشروعات توسعات الجهد المتوسط، تدعيم الجهد المنخفض، إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وإحلال المحولات. كما تم تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن المرحلة السادسة 2023/2024، واستكمال تنفيذ 6 عمليات أخرى ضمن المرحلة السادسة 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ 1958 مشروعًا للهيئات والشركات والمواطنين بتكلفة 537 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع كهرباء جنوب أسيوط، بقيادة المهندس محسن محمود حمدي، قام بتنفيذ وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من محطات الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية 4.6 مليون جنيه، وتنفيذ 90% من الأعمال لتوصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي أولاد رايق، وتوصيل الكهرباء لمحطة صرف صحي تاسا، وجاري تنفيذ توسعات معالجة صرف صحي ساحل سليم وصرف صحي المطمر بساحل سليم.

كما يجري تنفيذ مشروعات أخرى تشمل توصيل التيار الكهربائي لمحطات الصرف الصحي بالعفادرة والشيخ شحاته، وإزالة المعوقات المتعارضة مع طريق الهضبة/دير درنكة، وتوصيل التغذية الكهربائية للرافع الأوسط لمدينة ناصر الجديدة، وتنفيذ مآخذ مدينة ناصر بنزلة عبد اللاه شرق أسيوط، وتنفيذ كابلات وتركيب محولات بمحطة صرف صحي البربا بمركز صدفا، ونقل كشك عملية مياه دير ريفا إلى عملية مياه المشايعة بمركز الغنايم، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي درنكة، وتوصيل الكهرباء لمعالجة صرف صحي ساحل سليم (الحبايشة).