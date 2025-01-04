تعيين أحمد أبو هاشم نائبًا لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائبا لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، اعتبارًا من يناير 2025.

الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2003 ، ودبلوم إدارة المستشفيات - جامعة الزقازيق عام 2012 ، ودبلوم إدارة الجودة الشاملة بالمنشآت الصحية جامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2012 ، والدبلوم المهني لتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية - كلية الطب (جامعة بورسعيد) - 2023، بالإضافة إلي حصوله على العديد من الدورات التدريبية في القيادة و إدارة المنشآت الصحية داخل مصر وخارجها.

شغل أحمد حسن أبو هاشم العديد من المناصب القيادية، من بينها وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وكيل وزارة الصحة بمحافظة ببورسعيد، وكيل مديرية الصحة بالإسماعيلية، مدير مستشفى ههيا المركزي بالشرقية، مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي بالشرقية، مدير مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بالشرقية.