بسلاح الزوج.. إصابة سيدة بطلق ناري في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ، حال عبث زوجها بسلاح ناري، في طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "صفاء. م" 32 عامًا ربة منزل مصابة بطلق ناري بالصدر.

أفادا والدها، وزوجها "عبدالستار. ع" 44 عامًا مزارع بأنه أثناء تواجد المصابة بمنزلها وبرفقتها زوجها وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتها المشار إليها، ونفى والدها الشبهة الجنائية في الواقعة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.