حفاظًا على سلامة الملاحة.. غلق ميناء الغردقة أمام الأنشطة البحرية

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية وخطورة استمرار الملاحة على العائمات البحرية.

وأوضح المركز الاعلامي للهيئة، أن غرفة العمليات قررت إغلاق الميناء أمام حركة الملاحة في الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، إذ سجلت سرعة الرياح 23- 26 عقدة بحرية شمالية غربية، تعادل 46 كيلو متر، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جداً.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

ووجه بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.