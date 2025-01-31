تعرف على أماكن تطعيمات المسافرين لأداء العمرة بمكاتب صحة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أماكن مكاتب التطعيمات الدولية المخصصة لتقديم جرعات الطعوم واللقاحات للمسافرين الراغبين في أداء العمرة.



وحددت المديرية 6 أماكن في نطاق محافظة الإسكندرية لتلقي تطعيمات المسافرين لأداء العمرة، هي "مكتب صحة سموحة بشارع زكي رجب؛ مكتب المراقبة الدولية بالجمرك النقراشي، مكتب صحة المندرة بشارع ملك حفني؛ مكتب العجمي البحرية بالهانوفيل، مكتب صحة العامرية بجوار مستشفى العامرية العام، مكتب الحجر الصحي باب الجمرك 1 ميناء الإسكندرية"

وأوضحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية؛ أن المستندات المطلوبة عند التوجه لتلقي التطعيمات تتضمن إثبات السفر بالتأشيرة والتذكرة، صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية؛ فيما تعمل المكاتب يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.



ووجهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تنبيها للراغبين في أداء العمرة بأنهم يتوجب عليهم قبل سفرهم التأكد من تلقي تطعيم الالتهاب السحائي، الحمى الشوكية وذلك بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل موعد السفر بدءا من 10 فبراير 2025.

كما نصحت مديرية الصحة في بيان صحفي، الراغبين للسفر بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

