بعد قليل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تستعد مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الخميس، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

وأِشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

ولفت، إلى أن متوسط نسبة النجاح في العينة العشوائية بشكل عام بلغ 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، واللغة الإنجليزية 90 %، والرياضيات في العينة نسبة 88.5 %، ومادة العلوم 95 %، وبلغت العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية 89.3 %.