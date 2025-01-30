إعلان

الموتوسيكل دخل تحت التريلا.. جثة ومصاب في حادث مأساوي بالمنوفية

02:07 م الخميس 30 يناير 2025

سيارة إسعاف ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه وأصيب صديقه جراء سقوط دراجة نارية أسفل تريلا محملة بالرمال، ظهر اليوم، في قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن المتوفى شاب من ذوي الهمم يُدعى "هانى.ع.ا" 21 عامًا، فيما أصيب قائد المركبة "محمد.أ.ع.د" 21 عامًا، مقيمين بقرية الكتامية بدائرة مركز الباجور.

شهود عيان أوضحوا أن الدراجة النارية سقطت بين التريلا والمقطورة الخلفية لها، ولسوء حظ سقطت رأس شاب أسفل عجلات التريلا، وتوفاه الله في الحال.

وانتقل رجال الشرطة لموقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حادث تصادم حوادث الطرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيادة 32%.. قفزة في إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

إعلان

إعلان

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات