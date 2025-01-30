الموتوسيكل دخل تحت التريلا.. جثة ومصاب في حادث مأساوي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه وأصيب صديقه جراء سقوط دراجة نارية أسفل تريلا محملة بالرمال، ظهر اليوم، في قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن المتوفى شاب من ذوي الهمم يُدعى "هانى.ع.ا" 21 عامًا، فيما أصيب قائد المركبة "محمد.أ.ع.د" 21 عامًا، مقيمين بقرية الكتامية بدائرة مركز الباجور.

شهود عيان أوضحوا أن الدراجة النارية سقطت بين التريلا والمقطورة الخلفية لها، ولسوء حظ سقطت رأس شاب أسفل عجلات التريلا، وتوفاه الله في الحال.

وانتقل رجال الشرطة لموقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.