تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار ال 24 ساعة الماضية، تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1097 شاحنة و90 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2443 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و627 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و470 شاحنة و24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الخميس، لاستقبال السفن "الحرية، دليلة، سينا"، ومغادرة السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، وكان الميناء استقبل أمس السفن " Alcudia Express،Golden ID ، NEW SPIRIT" و مغادرة السفينتين دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و186 شاحنة، خلال رحلات وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي، آور، يلة".