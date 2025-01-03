دماء تسيل على طرق أسيوط.. 6 وفيات و26 مصابًا في 12 ساعة -صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، خلال الـ12 ساعة الماضية، حادثين مروريين منفصلين أسفرا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في تكرار مأساوي للحوادث المرورية التي تعاني منها الطرقات المصرية.

زفة عروس

الحادث الأول عانت منه قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، حيث تحولت لحظات الفرح إلى مأساة عندما اصطدمت سيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفة عروس بسيارة ميكروباص أعلى كوبرى الواسطى بمركز الفتح، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص على الفور، بينما أصيب 12 آخرون بجروح خطيرة، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

ووفقًا لشهود عيان، فإن السيارة الملاكي كانت تسير في محاولة لمواكبة موكب الزفة، مما أدى إلى اصطدامها بالميكروباص وقد انتشرت فرق الإنقاذ والإسعاف بسرعة في مكان الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الضحايا الذين فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى.

الطريق الصحراوي الغربي

لم تهدأ أنفاس أهالي المحافظة بعد الحادث الأول، حتى وقع حادث آخر اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الغربي، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الميكروباص بعد الاصطدام، مما تسبب في إصابة الركاب بجروح بالغة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، حيث تم إعلان وفاة 3 منهم متأثرين بإصابتهم الخطيرة.

تكرار المأساة

تشير الإحصاءات إلى أن طرق محافظة أسيوط تشهد عددًا كبيرًا من الحوادث المرورية سنويًا، بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، بالإضافة إلى سوء حالة بعض الطرق.

وطالب أهالي المحافظة، بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة الطرق، بما في ذلك زيادة الرقابة المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق.