بالصور- تكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم على هامش قافلة دعوية بمساجد الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية أوقاف الشرقية اليوم الجمعة قافلة دعوية موسعة بمساجد مركز ومدينة الحسينية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وزيادة الوعي.



وكرمت مديرية الأوقاف عددا من الأطفال من حفظة القرآن الكريم ضمن مبادرة وزارة الأوقاف في التوسع في الكتاتيب، وسط ترحيب شعبي بالقافلة الدعوية في مركز ومدينة الحسينية.

كان على رأس القافلة الدكتور محمد ابراهيم حامد مدير مديرية الأوقاف بالشرقية، الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة والشيخ السيد شبانة مدير إدارة شؤون الإدارات بالمديرية، الشيخ محمود عبدالرؤوف الشامي مدير إدارة أوقاف الحسينية الجديدة، وعدد من أساتذة وعلماء جامعة الأزهر الشريف.