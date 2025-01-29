الإعلان عن جوائز الدورة الأولى من فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف، عن إطلاق جوائز مسابقة "بانوراما أفلام جنوب مصر" ضمن فعاليات الدورة الأولى (دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير المقبل.

وجاءت الجوائز كالتالي:

1-جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم

2-جائزة عاطف الطيب لأفضل إخراج.

3-جائزة وحيد حامد لأفضل سيناريو.

4-جائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير.

5-جائزة نور الشريف لأفضل ممثل.

6-جائزة منى زكي لأفضل ممثلة.

7-جائزة رشيدة عبد السلام لأفضل مونتاج.

بالإضافة إلى جائزة خاصة وهي جائزة "الفيلم المؤثر" والتي ستحمل اسم السينمائي والرياضي الراحل أحمد كيكي.

تأتي هذه الجوائز في إطار حرص الفعاليات على الاحتفاء بالإبداع السينمائي، وتكريم المواهب المتميزة التي تُسلط الضوء على قصص وتراث الجنوب المصري.