بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة زراعية، عند الكيلو 128 على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من : جمعة عبد الله عبد الفتاح 39 عاما، وأحمد عبد الله عبد الفتاح 31 عاما، وعلي السيد بسيوني 35 عاما، وفرج بكر كوله 42 عاما، ومروان خميس حسني 8 أعوام، وزكريا محمد زكريا 39 عاما، ومحمود زكريا أبو الأعلاف 39 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز أبو حمص.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.