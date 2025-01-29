بالأسماء.. 8 مصابين في حادث على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي أثناء سيرهما على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع حادث تصادم سيارتين، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص وهم: إبراهيم قدري عبد العظيم، 27 عامًا، أسماء سمير جمعة، 19 عاماً، رانيا سمير جمعة، 9 أعوام، عواطف هشام عبد الغني، 47 عاماً، محمد حسين أحمد، 23 عاماً، أحمد سمير جمعة، 22 عاماً، أميرة إبراهيم نادي، 19 عاماً، بدر عبد الله حسنين، 53 عاماً.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.