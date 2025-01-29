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إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

11:09 ص الأربعاء 29 يناير 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا، بمنطقة محور 30 يونيو بالقرب من مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا عبر شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا على محور 30 يونيو، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ والأمن إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

أفادت مصادر طبية بأن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من خدوش وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، حيث جرى إيداعهم بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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انقلاب سيارة ربع نقل الإسماعيلية محور 30 يونيو
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