بالصور- محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، موقع العمل في مشروع مد الكابل البحري لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين البلدين، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ بمدينة طابا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى.

وقال المحافظ، إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، ويهدف إلى تحسين استقرار وتكامل الشبكة الكهربائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء محطات تحويل جهد عالٍ في مناطق استراتيجية، ومد كابلات بحرية عبر خليج العقبة تربط بين الشبكتين المصرية والسعودية. مشيرًا إلى أن هذا الربط الكهربائي يمثل خطوة هامة نحو دعم التعاون العربي في مجال الطاقة، ويفتح آفاقًا لتبادل الكهرباء بين البلدين، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الفاقد من الطاقة.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لن يسهم فقط في استقرار الشبكة الكهربائية، بل سيعمل أيضًا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث سيكون نواة لمشاريع مستقبلية تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية، ويعد جزءً من رؤية استراتيجية أوسع لتحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن جنوب سيناء تحظى بموقع استراتيجي مميز يؤهلها للعب دور حيوي في خطة الدولة للتنمية المستدامة.







