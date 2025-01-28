توجيه عاجل من محافظ جنوب سيناء بشأن طريق شق الثعبان

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة طابا، للوقوف على احتياجات المدينة من المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها خدمة القطاع السياحي، ومناقشة متطلبات تحسين الطرق والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الشاملة الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة الطريق الأوسط الذي يمتد من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى إلى مدينة طابا، بطول 231 كيلو متر، والذي يعد محورًا استراتيجيًا يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل بين مصر والأردن والسعودية عبر ميناء نويبع، إضافة إلى تعزيز الحركة السياحية بين مدن خليج العقبة، لدعم الاقتصاد المحلي والوطني معًا.

كما تفقد طريق “شق الثعبان” الذي يعد ذو أهمية خاصة لربط المطار وعدة وديان وقرى وتجمعات بدوية بالمدينة، ويسهم في تحسين حركة المرور بها.

وجه المحافظ، بسرعة إعداد دراسة شاملة لتطوير الطريقين، تتضمن تحسين جودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية على طول الطريق، إضافة إلى تحسين شبكات الاتصال المحمول لضمان تغطية أفضل للمسافرين والمواطنين.

وقال الدكتور خالد مبارك، إن تطوير هذه الطرق يمثل خطوة محورية في دعم خطط التنمية السياحية والتجارية في جنوب سيناء، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطط الدولة لتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المحافظة كمركز حيوي للتجارة والسياحة على مستوى المنطقة.







