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إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية (صور)

07:09 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة مقابر بُنيت دون ترخيص على أراضٍ زراعية بقرية أبيس العاشرة، ضمن جهود التصدي لأعمال البناء المخالف.

جاء ذلك بعد ورود شكوى إلى غرفة عمليات حي وسط تفيد ببناء مقابر دون ترخيص في المنطقة، حيث انتقلت وحدة التدخل السريع التابعة للحي إلى الموقع المذكور.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أن المعاينة كشفت عن بناء 16 مقبرة حديثة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في مخالفة للقانون. وأكد أنه تم إزالة جميع المقابر المخالفة حتى مستوى سطح الأرض، مع التحفظ على أدوات ومواد البناء المستخدمة.

شاركت في الحملة إدارة المتابعة، ووحدة التدخل السريع، ومدير إدارة الجبانات بالحي، وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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