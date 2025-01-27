بتخفيضات 30 ٪.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مركز أبو قرقاص

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، سوق اليوم الواحد بمنطقة حديقة الربيع بحي غرب مدينة أبوقرقاص، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هذه الأسواق تُقام في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، مع تحقيق تخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، موضحاً أن هذه المنافذ تسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، استمع إلى مطالبهم ووجه بحلها على الفور، مع تقديم الدعم للحالات الإنسانية، تأكيدًا على دور المحافظة في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

رافق المحافظ في الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.