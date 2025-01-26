7 مصابين في تصادم ميني باص بنصف نقل في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص في تصادم ميني باص وسيارة نصف نقل بطريق (المنصورة - جمصة الساحلي) أمام قرية السلسول بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ميني باص وسيارة نصف نقل، ووجود مصابين أمام قرية السلسول "دائرة المركز".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، و5 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

حرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.