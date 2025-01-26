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حواوشي رنجة وفسيخ بالقشطة.. مطعم في الشرقية يقدم وجبات غريبة -فيديو وصور

04:36 م الأحد 26 يناير 2025
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الشرقية -ياسمين عزت:

الفسيخ والرنجة، وجبات تقليدية نفضل تناولها في المنزل، لكن تخيل أن تتذوقهما في طبق غير تقليدي، في مطعم بمنيا القمح محافظة الشرقية، قرروا تحدي المألوف وتقديم مزيج غريب من النكهات، فظهرت على قائمة الطعام أطباق مثل حواوشي الرنجة وفسيخ بالقشطة!، هذه الوجبات الغريبة، إلى جانب سندوتشات السردين والبطارخ المخللة، تجذب الكثيرين من محبي تجربة الأطعمة الجديدة والمختلفة.

"مصراوي" التقى، الشاب الثلاثيني هيثم مصطفى زريق، داخل مجمع مطاعم بمنيا القمح، وكشف أنه يعمل بتجارة الأسماك الطازجة والمخللة هو وعائلته منذ أمد بعيد، لافتا إلى افتتاحهم مطعم أسماك مشوية ومقلية ومشتقاتها في المجمع.

وأوضح أنه ابتكر فكرة جديدة وهي تقديم وجبات مختلفة ومتجددة لجذب المزيد من الزبائن وحرصا على الاستمرار في التواجد وسط المنافسين.

وأضاف أنه من باب التطور في العمل ابتكر بالاتفاق مع شيف المطبخ أن يجهز وجبة حواوشي رنجا وفسيخ بالقشطة، فضلا عن باقي القائمة من أطعمة الأسماك المملحة والسندوتشات من الرنجة والفسيخ والسردين المخلل والأسماك الأخرى المخللة و المدخنة على أن يباع السندوتش الواحد بدءا من 50 جنيها.

ومن الطريف إتاحة سفرة المطعم للزبائن لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وكذلك سندوتشات يعتبرها البعض عجيبة أو غريبة على أن تقدم في مطاعم، فيما يجدها البعض وسيلة جيدة للحصول على الوجبة المفضلة بأقل التكاليف دون الاستعداد المجهد لها.

حواوشي رنجة فسيخ بالقشطة الشرقية
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