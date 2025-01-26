"هلت بشاير الكرم".. هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية-صور

"الكرم" تبدأ مبكراً.. كل ما تريد معرفته عن أطول نوات الشتاء -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، لهطول أمطار متوسطة، ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة الكرم والتي بدأت قبل موعدها بيومين.

وشهد طريق كورنيش الإسكندرية والمحاور والطرق والشوارع الرئيسية في المدينة الساحلية سيولة مرورية دون تأثير لهطول الأمطار.

فيما انتظمت أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن بميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية التي تسمح بحركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية.

وسجلت درجات الحرارة على الإسكندرية تزامنًا مع هطول الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية 18 درجة للعظمى، و 11 للصغرى، وسرعة الرياح 30 كم/ الساعة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "الكرم" هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لنحو 7 أيام.