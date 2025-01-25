والدها كشف السبب.. "دينا" تختار الموت بـ سم الفئران في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها بتناول سم فئران بمنزل أسرتها، بطما شمالي محافظة سوهاج، وكشف والدها غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "دينا. ع" 20 عامًا، طالبة مصابة بتسمم، ادعاء تناول سم فئران، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد والدها 55 عامًا صاحب معرض تروسيكلات بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة "سم فئران"؛ لسوء حالتها النفسية، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة تناول مادة سامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.