بالصور- جثة و9 مصابين في حادث مروع على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الزراعي السريع الشرقي بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود جثة ومصابين دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ه م ج رقم 6512 وسيارة ميكروباص ه د ج رقم 9768، أثناء سيرهما على الطريق الزراعي السريع الشرقي بناحية قرية شطورة؛ بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث بخيتة محمد السيد إسماعيل 65 عامًا، وأصابة كل من عمر خالد محمود فراج 18 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، محمود قلشة محمد أبو شوشه 60 عامًا، أحمد حسن غريب 35 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

كما أصيب في الحادث كل من: علي أحمد محمد سلمان 50 عامًا، عمر محمد محمد يونس 46 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، علي محمود مهران 43 عامًا، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، رسمية محمد عسكر 50 عامًا، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، هانم محمد محمود 37 عامًا، أحمد محمد ابوالقاسم 70 عامًا، وجميعهم يقيمون بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، وتحويل الحالات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.