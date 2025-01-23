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محافظ أسوان يلتقي وفد الهيئة العامة للاستعلامات

10:11 م الخميس 23 يناير 2025

محافظ أسوان يلتقي وفد الهيئة العامة للاستعلامات أ

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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وفد الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

أكد المحافظ خلال اللقاء على الدور الوطني المميز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، في إبراز جهود الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تقدم الدعم الكامل لرعاية الأنشطة المتنوعة التي ينظمها فرع الهيئة بالمحافظة، والتي تشمل البرامج التدريبية وحملات التوعية بالقضايا المختلفة، موجهة لمواطني أسوان بمختلف الفئات العمرية.

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محافظ أسوان وفد الهيئة العامة للاستعلامات اللواء إسماعيل كمال الدكتور أحمد يحيى
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