جميعهم من القاهرة وقنا.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي ميكروباص المنيا

المنيا - جمال محمد:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا عن تفاصيل الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين.

وأوضح المصدر أن جميع الضحايا من محافظتي القاهرة وقنا، مشيرًا إلى وجود 4 حالات في حالة خطرة، بينما بقية الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وحالتها مستقرة.

وأشار إلى أن أهالي الضحايا لم يصلوا حتى الآن من محافظاتهم، وتم إبلاغهم بالحادث، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة فور وصولهم، مع خروج الحالات التي لا تستدعي البقاء في المستشفى بعد تحسنها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقعه. وتبين مصرع كل من:

حامد هاشم عبد الله (70 عامًا)

عبد الحميد محمد عبد الرحيم (73 عامًا)، وكلاهما يقيمان بالقاهرة.

وأصيب 14 آخرون، وهم:

محمود أبو النجاح عبد الراضي (66 عامًا)

زياد هاشم (18 عامًا)

أم كلثوم أبو النجا (65 عامًا)

يونس خالد محمد (11 عامًا)

محمد خالد محمد (18 عامًا)

محمود جابر عبد العزيز خلف (30 عامًا)

جنى أحمد محمود (12 عامًا)

حسن محمود هاشم (58 عامًا)

كريمة أحمد هاشم (48 عامًا)

جودي أحمد محمود (8 سنوات)

نورا أنور هاشم (35 عامًا)

يسر خالد محمد (7 سنوات)

أسماء خالد محمد (33 عامًا)

نادية جابر علي أحمد (60 عامًا)

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة.

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