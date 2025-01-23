افرش بيتك بـ70 ألف جنيه.. افتتاح معرض "أوكازيون أثاث دمياط" بالمنيا- فيديو وصور

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المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض أوكازيون دمياط للأثاث، المقام باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحغافظ، ومحمد عبداللطيف رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا.

ويضم المعرض حوالي 30 عارضاً للأثاث المنزلي، بتخفيضات تصل إلى 25 و30 ٪ ، ويأتي تنظيمه للعام الثامن على التوالي.

ورصد "مصراوي" في بث مباشر الأسعار داخل المعرض عبر رابط البث المباشر التالي..