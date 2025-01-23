المحافظ: أهالي بورسعيد أخبروني بجاهزيتهم لتقاسم ما في بيوتهم مع أبناء غزة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن أهالي بورسعيد أخبروه بجاهزيتهم لتقاسم ما في منازلهم مع أبناء غزة.

وأشار المحافظ، خلال تفقده عملية تحرك قافلة مساعدات من أمام ديوان عام محافظة بورسعيد إلى قطاع غزة، إلى أنه بعد الإعلان عن تنظيم القافلة تسابق أبناء بورسعيد على تجهيزها في وقت قياسي بكل حب ووطنية.

وأوضح أن القافلة تضم 12 سيارة محملة بـ 6 عناصر منهم 4 عناصر من المواد الغذائية وهي: الأرز والزيت والسكر والمكرونة.