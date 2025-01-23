أبرزها تصوير الأسئلة.. تعليم المنوفية ترصد مخالفات فى امتحانات الشهادة الإعدادية

المنوفية- أحمد الباهي:

صرحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الخميس، عن رصدها تداول ورقة امتحان الهندسة الساعة (9.35) صباحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص لجنة رقم (44) بمدرسة السادات الاعداديه بالبتانون التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وضبط طالب وطالبة بحوزتهما تليفون محمول، وتقرر التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

كما رصدت تداول بعض إجابات لمادة الهندسة الساعة (9.50) صباحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعرضها على واضعى الامتحان والتأكد من صحتها، كما رُصد تداول ورقة امتحان التربية الدينية الساعة (11.46) صباحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص لجنة رقم (22) بمدرسة محمد السيد الشنوانى بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وضُبط طالبين وطالبة وبحوزتهم تليفون محمول وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للشئون القانونية.

كما رصدت خروج طالبة (رقم جلوسها 28280) ومعها ورقة إجابة مادة التربية الدينية بلجنة الإعدادية الحديثة بمنوف وجارى التحقيق وإبلاغ الجهات الأمنية لإحضار الطالبة.