ندوة توعوية حول حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت

نفذ مجمع إعلام الزقازيق، اليوم الخميس، لقاءً توعويًا بعنوان "حروب الجيل الرابع وتأثيرها علي الأمن القومي"، حاضر فيها الدكتورة رشا عبد الحميد أحمد مدرس قسم العلاقات العامة والإعلان بمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بأكاديمية الجزيرة.

وخلال الندوة تم التعريف بمفهوم حروب الجيل الرابع والتي تقوم على إفشال الدول وزعزعة استقرارها وفرض واقع جديد، وكانت بداية ظهورها فى فترة الثمانينات.

يأتي اللقاء في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "اتحقق قبل ما تصدق" والتى ينفذها مراكز ومجمعات الإعلام على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أشار دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق إلي دور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الفتن والشائعات باعتبارها نوع من أنواع حروب الجيل الرابع وتمثل قنبلة موقوتة ذو حدين.

أوضح أن ضرورة استغلالها فى الإتجاه الصحيح وتنمية وعي الجيل الحالي من الشباب والفتيات وتحصينهم من أضرارها حيث تعتبر قضية الوعي في الدولة المصرية قضية حيوية، مشيراً إلي ضرورة الحفاظ على قوة ووحدة الدولة بكل مكوناتها سواء المدنية أو العسكرية.