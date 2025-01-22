حادث الوادي الجديد.. الدفع بأوناش لرفع حطام الميكروباص المنكوب بمحور منفلوط- صور

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

دفعت الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمعدات وأوناش لموقع الحادث لنقل آثار حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص ورفعه من محور "تنيدة– منفلوط"، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتم الدفع بعدد 2 أوناش عملاقة تٌسمى " أوناش طبلية" مع سيارات دفع رباعي لموقع الحادث بمنطقة الكيلو 120 بمحور "تنيدة– منفلوط"، لرفع حطام الميكروباص من المحور، بإشراف العميد طارق فائق، مدير إدارة المرور بالمحافظة.

وحصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بمحور "تنيدة– منفلوط"، التي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى أسيوط الجامعي.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين في حادث مروري، بطريق " تنيدة– منفلوط " في منطقة الكيلو 120 من الطريق في نطاق محافظة أسيوط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحص الجنائي، أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: "سعد عيد محمد أحمد، 45 عاما، أحمد عبد الرحيم، صالح، 56 عاما، مصطفى كحلاوي أحمد عبد المحسن، 37 عاما، أحمد فتحي زنقور، 33 عاما، عادل علي أحمد علي، 56 عاما، محمد جمال علي أحمد، 25 عاما".

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "مصطفى محمود مصطفى، 17 عاما، محمود مصطفى حافظ، 75 عاما، ياسمين مبارز محمد عبد الله، 40 عاما، ممدوح عيد محمد أحمد، 41 عاما، فتحي زنقور حسن، 33 عاما.

ودفعت هيئة الإسعاف في الوادي الجديد بـ12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، إذ تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.