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مصرع 6 وإصابة 4 في تصادم ميكروباص بشاحنة في الوادي الجديد

12:12 ص الأربعاء 22 يناير 2025

حادث تصادم ميكروباص - ارشيفية

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة ميكروباص وشاحنة على طريق تنيدة- منفلوط بالقرب من نقطة الكيلو 120.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا بالحادث، حيث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، بينما جرى إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى.

وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم ميكروباص حادث تصادم مدير أمن الوادي الجديد النيابة العامة محافظة الوادي الجديد
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