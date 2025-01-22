مصرع 6 وإصابة 4 في تصادم ميكروباص بشاحنة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة ميكروباص وشاحنة على طريق تنيدة- منفلوط بالقرب من نقطة الكيلو 120.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا بالحادث، حيث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، بينما جرى إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى.

وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.