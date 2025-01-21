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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

08:18 م الثلاثاء 21 يناير 2025

مشاجرة بالأسلحة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بينهم فتاة في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، اليوم الثلاثاء.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد، حيث توفي أحدهم متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، وهو المدعو "ال.ال.م" (45 عامًا).

تجري الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة وتكثف جهود البحث لضبط المتهمين في الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بالأسلحة بورسعيد مستشفى السلام
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