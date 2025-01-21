محافظ الشرقية: تسهيلات لأصحاب المحال التجارية توفيقًا لأوضاعهم

الشرقية - ياسمين عزت:

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع في تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمواطنين ممارسة أنشطتهم التجارية تحت مظلة الدولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويفتح مجالات جديدة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة تراخيصها، ومسؤولي تراخيص المحال بمراكز المحافظة.

أكد المحافظ على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المتقدمين لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص بما يتماشى مع الاشتراطات العامة والخاصة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الآلي، الماسحات الضوئية، والكوادر البشرية لتسريع إنهاء التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن توفيق أوضاع المحال التجارية يسهم في الحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد أنه يتابع شخصيًا عملية تلقي طلبات إصدار وتجديد التراخيص، لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة وشفافية.