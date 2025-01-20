إصابة عامل وطفل في انفجار أسطوانة غاز بمحمصة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر

أصيب عامل وطفل في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل محل تجاري "محمصة" بشارع 20 بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، مساء الإثنين. أسفر الحادث عن إصابة طفل (13 عامًا) بحروق متنوعة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الطلبة، بينما أصيب عامل (17 عامًا) باختناق أثناء محاولته السيطرة على الحريق، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

واندلع الحريق إثر انفجار اسطوانة الغاز في المحمصة، مما أدى إلى انتشار النيران إلى واجهة عقار مجاور. وفور تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ، انتقلت فرق من الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق وقع في المحمصة الواقعة في العقار رقم 5، الذي يضم أيضًا معرض سيارات ومخزن. وقد تسببت النيران في تلفيات بواجهة العقار المجاور والمخزن الملحق بمعرض السيارات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنشآت المجاورة، كما تم استدلال صاحب المحمصة وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تم تحرير محضر بالواقعة وتقديمه لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.