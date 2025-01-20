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حملة موسعة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية

05:38 م الإثنين 20 يناير 2025

حملة موسعة لإزالة أماكن النباشين

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة موسعة لإزالة أماكن تجمع النباشين وتنظيف الشوارع من الإشغالات التي تعيق حركة المرور والمشاة.
شهدت الحملة تعاونًا بين إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إدارة البيئة، الوحدات المحلية لأحياء ثانٍ وثالث، وشرطة المسطحات المائية.

وشملت المناطق المستهدفة ميدان إندونيسيا، الشارع البحري، شارع السكة الحديد (منطقة السلم الأزرق)، بجوار نادي الكهرباء، وخلف الحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من النباشين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت المهندسة أميمة حفني محمد، مديرة إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملات ستستمر لرفع أوكار النباشين من جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت أن الوحدات المحلية تعمل على إزالة المخلفات الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

إزالة النباشين مقلب القمامة الاسماعيلية
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