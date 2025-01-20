بـ"كتر".. طالب يضرب رقبة زميله أمام لجنة امتحانات بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب طالب يبلغ من العمر 14 عامًا بجرح قطعي في رقبته، اليوم الإثنين، إثر اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض "كتر"، أثناء مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي حول وقوع المشاجرة، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين من التحقيقات الأولية أن الطالب "أ. م. أ" اعتدى على زميله "ي. ا. ر" خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابة الأخير بجرح خطير. وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج، بينما فر الطالب المعتدي من موقع الحادث.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تواصل فرق البحث جهودها لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.