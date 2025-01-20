تشكيل لجنة لاختيار 85 متقدماً لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بترأس لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بإجمالي 85 متقدما، منهم 70 متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية، و 15 متقدما لوظيفة سكرتير قرية.

وقال كمال إننا نستهدف من حركة المحليات لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياة اليومية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما تكشفه الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات و التصالح في مخالفات البناء والتقنين

وأشار إسماعيل كمال عن أنه سيتم إختيار الكوادر الشبابية المتميزة فى مديريات الخدمات والهيئات الحكومية التى لها رغبة للعمل فى هذا المجال، كما سيتم إخضاع هذه القيادات عقب اختيارها بشفافية ونزاهة كاملة لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للعمل فى المحليات والذي يحتاج إلى قدرات وإمكانيات فى التعامل المباشر مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر.

وشدد على أنه من ضمن الاشتراطات لهذه الوظائف بأن يكون المتقدمين قادرين على الارتقاء بمنظومة العمل ، على أن تتوافر فيه فى الوقت نفسه حسن السمعة والسلوك والاتزان الشخصى والتفانى فى العمل والفكر والإبتكار خارج الصندوق.